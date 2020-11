[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데마트 광주수완점에서 빼빼로데이(11월 11일)를 앞두고 다양한 막대 과자를 선보이고 있다. 막대과자의 겉 포장지에는 센스 넘치는 응원과 격려의 메시지가 담겨 있어 선물용으로 인기가 많다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr