[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양의 한 주택에서 화재가 발생해 소방당국이 30여 분 만에 진화했으나 70대 남성이 숨진 채 발견됐다.

8일 담양소방서에 따르면 이날 오전 6시 33분께 전남 담양군 대덕면 A(73)씨의 주택에 불이 난 것을 주민이 발견해 119상황실에 신고했다.

신고를 받고 출동한 소방대에 의해 30여 분 만에 큰 불길이 잡혔으나 집 안에서 A씨가 숨진 채 발견됐다.

경찰과 소방당국은 진화를 마무리하는 대로 A씨 사망 원인과 정확한 피해 규모 등을 조사할 방침이다.

