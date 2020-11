바이든 공식 승리 선언…"분열 아닌 통합 추구하는 대통령 될 것"

트럼프 불복에도 단합 강조…"상대방을 적으로 취급 말아야"

"미국의 대통령 될 것"…"미국 다시 세계의 존경받게 하겠다"

[아시아경제 정현진 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 7일(현지시간) "분열이 아닌 통합을 추구하는 대통령이 되겠다"면서 공식 승리 선언을 했다. 대선 기간 중 커진 분열을 끝내고 모두를 아우를 수 있는 "미국인의 대통령이 될 것"이라는 점을 명확히 했다.

CNN방송 등에 따르면 바이든 당선인은 이날 델라웨어 윌밍턴에서 승리 연설을 하고 이같이 말했다. 그는 "모든 미국인들의 신뢰를 얻기 위해 노력하겠다"면서 "미국의 정신을 회복하고 중산층을 재건하는 데 힘쓰며 미국을 전 세계에서 다시 존경받는 나라를 만들겠다"고 말했다.

바이든 당선인은 "미국에 불가능은 없다. 다시 한번 미국은 정의로운 나라가 됐다"면서 "모든 미국인을 위해 다시 함께할 것"이라고 강조했다. 그는 "도널드 트럼프 대통령을 지지한 분들은 물론 실망스러우시겠지만 캠페인 기간의 갈등은 뒤로하고 서로에게 기회를 줄 때"라면서 "상대를 적으로 취급해선 안된다. 우리는 모두 미국인"이라고 언급했다.

바이든 후보는 연설 중 공화당에게도 손을 내미는 모습을 보였다. 그는 "상대방을 악마처럼 보는 모습은 당장 중단돼야한다"면서 "민주당과 공화당은 언제나 협력해왔다. 지난 몇년간 협력하지 않기로 했다면 이제부터 우리가 협력하겠다고 선택하면 된다"고 말했다. 또 "우리의 의무는 미국인의 요구를 받아들여 협력하는 것"이라면서 "민주당, 공화당 모든 의원들에게 그러한 선택에 함께 해주길 요청한다"고 했다.

바이든 당선인은 당선 직후 첫 과제로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 언급했다. 그는 "선거는 끝났다. 당선인으로서 저의 의무는 예의와 공정, 과학, 희망을 확산시켜나가야하는 것"이라면서 "코로나19를 종식시키고 인종차별을 끝내며 우리 보건의료 체계를 더욱 강화할 의무가 있다"고 강조했다. 그는 "코로나19 사태 억제부터 시작해야한다"면서 "경제 회복을 위해 반드시 우리가 생명을 구해야만한다"고 덧붙였다.

바이든 당선인은 이를 위해 9일 코로나19에 대응할 감염병 전문가와 과학자들을 인수위 요직에 임명하고 취임식이 있는 내년 1월 20일부터 코로나19 사태 확산을 막기 위한 노력을 할 것이라는 점을 강조했다.

바이든 당선인은 이날 카멀라 해리스 부통령 당선인의 연설을 먼저 진행한 뒤 모습을 드러냈다. 검은 마스크를 쓰고 파란색 넥타이를 하고 밝게 웃으며 뛰어 들어온 그는 지지자들에게 크게 팔을 흔들며 인사를 했다. 그는 연설 중 자신을 '질 바이든의 남편'이라고 표현하면서 부인에게 감사를 표현했다. 해리스 부통령 당선인에 대해서도 고마움을 드러내면서 "최초의 여성 부통령이자 남아시아계, 흑인의 후예인 부통령"이라면서 "미국에 불가능은 없다"고 강조했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr