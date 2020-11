화학물질안전원, 오송 신청사로 이전…"화학사고 대응교육 강화"

[아시아경제 김보경 기자] 화학물질안전원이 충북 청주시 오송읍에 위치한 신청사로 이전해 9일부터 본격적인 업무를 시작한다.

그간 대전시 소재 임시청사의 공간적 한계에서 벗어나 실습위주의 화학사고 전문교육을 강화하고, 행정 효율성과 민원인 편의를 높일 계획이다.

신청사는 2016년부터 5년간 총 사업비 421억원의 예산이 투입돼 지난달 1일 공사를 마쳤다. 부지 면적 3만6096㎡에 화학사고 대응 야외 모의훈련장과 합동훈련장을 갖췄다. 실험연구동, 행정·교육동, 생활관 등 3개 건물로 구성됐다.

화학물질안전원은 대규모 야외 훈련시설이 확보됨에 따라 화학사고 대응 교육과 훈련의 질적 향상을 도모할 계획이다.

먼저 화학사고 대응 전문교육 교육생 수요를 연간 3000명에서 6000명으로 2배 이상 늘리기로 했다.

또 증강현실(AR)이나 가상현실(VR)을 활용한 최첨단 훈련 장비 도입을 늘리고, 야외 모의훈련시설에서 기존의 이론 위주 교육 과정을 실습위주의 현장 교육방식으로 바꿀 예정이다.

순환버스와 생활관을 운영하는 등 다양한 교육 편의시설로 교육생을 포함한 기관 방문객들의 만족도도 높인다.

조은희 화학물질안전원장은 "이번 신청사 이전은 화학안전 선도기관으로 도약할 수 있는 기반을 갖추는 계기"라며 "화학사고·테러로부터 안전한 사회 구현에 앞장서겠다"고 말했다.

