박도중 서울대학교병원 교수 등 4명 '두산연강외과학술상' 수상

[아시아경제 이기민 기자] 두산연강재단이 올해 '두산연강외과학술상'에 박도중 서울대학교병원 위장관외과 교수 등 4명을 선정했다고 8일 밝혔다.

두산연강재단은 전날 2020 두산연강외과학술상 시상식을 열고 올해 수상자로 선정된 박도중 교수에게 상금 2000만원, 노경태 이대서울병원 대장항문과 조교수, 이정언 삼성서울병원 유방내분비외과 교수, 김창우 강동경희대병원 대장항문외과 부교수에게 각각 상금 1000만원과 상패를 수여했다.

박도중 교수는 ‘위암 환자에서 위 절제술 후 담석 형성 예방을 위한 우르소데옥시콜산의 효능 및 안전성 연구: PEGASUS-D 무작위 임상 시험’이라는 논문을 통해 위 절제술을 한 위암 환자에게 우르소데옥시콜산(담즙 분비를 촉진하고 간세포를 보호하는 약물)을 투여해 담석 형성을 예방할 수 있다는 사실을 세계 최초로 증명해 수상자로 선정됐다.

노경태 조교수는 ‘직장암 환자에서 컴퓨터단층촬영(CT)를 이용해 측정한 골반 단면적과 수술 후 결과 사이의 상관관계 분석’이라는 논문으로 직장암 수술 전 CT 검사에서 좁은 골반을 가진 것으로 확인된 사람일수록 수술 후 골반 내 감염이 발생할 확률이 높고, 암의 완전 제거가 어려우며 재발율이 높다는 사실을 밝혔다.

이정언 교수는 ‘진단 시 병리검사에서 겨드랑이 림프절 전이가 확인된 유방암환자들에서 선행항암치료 후 시행하는 감시림프절 생검술의 안전성에 관한 연구’라는 논문으로 겨드랑이 림프절에 전이된 유방암이라도 수술 전에 항암치료를 시행하고, 그 경과에 따라 기존의 방법보다 합병증이 적은 감시림프절 생검술을 시행할 수 있다는 것을 증명했다.

김창우 부교수는 ‘한국어판 저위전방절제술 증후군 설문지의 타당성 검증’이라는 논문으로 설문지 원저자의 승인을 받아 최초로 한국어판을 제작하고, 국내 5개 병원의 직장암 수술 환자들에게 적용함으로써 타당성을 검증하는데 성공했다.

