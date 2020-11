보험사, 미성년 상대 구상금 청구訴도 사전심의 거쳐야

금융당국, 보험사 소송남용 방지장치 강화

[아시아경제 김효진 기자] 보험회사가 미성년자 등 취약계층을 상대로 구상소송을 진행하려면 내부 소송관리위원회의 심의 등을 거쳐야 한다. 또 소송관리위원회 개최 및 소송심의 건수, 심의 결과 등을 공시해야 한다.

금융위원회와 금융감독원은 8일 이런 내용을 포함하는 '미성년자, 경제적 취약계층에 대한 보험회사의 소송남용 방지장치 강화' 방안을 추진한다고 밝혔다.

보험사는 소비자를 상대로 한 소송의 남용을 예방하기 위하 소송제기 여부를 사전 심의하는 등 내부통제 장치를 운영하고 있다. 소송관리위원회 사전심의, 임원 이상의 최종 결재, 준법감시인 견제 등을 통해서다.

또 회사별 소송 현황은 소비자들이 쉽게 확인할 수 있도록 보험협회 홈페이지를 통해 비교ㆍ공시해야 한다.

그러나 보험사의 구상금 청구소송은 이 같은 내부통제 및 공시에서 제외되는 등 대내외 관리장치가 없는 실정이다. 자동차보험ㆍ화재보험 등에서 제3자(가해자)의 음주ㆍ뺑소니 등 행위로 사고가 발생한 경우 보험사가 피보험자에게 보험금을 우선 지급한 후 이를 환수하는 소송이 일례다.

금융당국은 이런 현실을 개선하기 위해 소송관리위원회의 심의 대상을 미성년자 등 취약계층 상대 구상소송, 소멸시효 경과 채권에 대한 구상소송으로까지 확대할 방침이다.

아울러 소송관리위원회 심의 후 소송제기 여부를 최종 결정할 때 임원 이상의 결재 및 준법감시인 협의 등을 거치도록 해 소송 제기의 적정성을 사전에 충분히 검토하도록 할 예정이다.

보험사의 소송 현황 비교ㆍ공시 범위도 확대된다. 지금은 보험금 지급 관련 소송제기 건수, 보험금 청구건 대비 소송 제기 비율을 비교ㆍ공시하는데 앞으로는 소송관리위원회 개최 및 소송심의 건수, 심의 결과 등도 공시해야 한다.

금융당국은 또 보험사의 취약계층 채무감면, 소송유예 등 소비자보호 내부통제 모범사례를 공유토록 하고 채무감면, 시효연장 소송 금지, 시효완성 채권에 대한 채무면제 등 취약계층 보호를 위한 보험업권 자체 노력을 강화하도록 한다는 방침이다.

금융당국은 이를 위해 소송관리위원회 심의대상 확대 및 취약계층 보호장치 강화와 관련한 개별 보험사 내규개정을 연내에 합의ㆍ추진할 예정이다.

소송현황 비교ㆍ공시 확대와 관련해선 보험업 감독규정 및 시행세칙, 협회 공시규정 등의 개정을 내년 상반기 중 추진할 계획이다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr