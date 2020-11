GS25, 1500만개 팔린 '딸기 샌드위치' 예약 주문 판매

예년보다 15일 앞당겨 판매 시작, 오후 2시 이전 예약 후 다음날 수령

[아시아경제 임혜선 기자] ] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 32,850 전일대비 400 등락률 -1.20% 거래량 347,922 전일가 33,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 편의점서 김장 준비 끝…1인가구용 김장 키트 출시[클릭 e종목] "GS리테일, 퀵커머스와 경쟁…구조적변화 살펴야"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 close 이 운영하는 편의점 GS25가 누적 1500만개 이상 팔린 딸기샌드위치를 11일부터 예약 주문을 통해 판매한다. 통상 12월부터 출시되는 딸기샌드위치를 올해는 15일 더 빨리 선보이는 것이다.

딸기 산지의 수확 물량을 고려해, 이달 한달 간은 GS25의 더팝 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 예약 구매하는고객을 대상으로 상품을 운영한다. 고객이 앱을 통해 오후 2시 이전에 예약 주문하면, 다음날 원하는 GS25에서 상품을 받을 수 있다. 12월부터는 앱을 통한 예약 없이도 전 매장에서 구매 가능하다.

딸기샌드위치는 GS25가 지난 2015년 업계 최초로 선보인 이후 인기를 얻은 제품이다. S25에서 첫해 100만개가 넘게 판매됐다. 제철 기간 한정으로 운영됨에도 불구하고 지난해에는 400만개 가까이 팔렸다.

GS25는 올해 딸기샌드위치의 조기 출시를 위해, 11월 한달 간은 조기에 수확이 가능한 유럽 품종의 딸기를 사용한다. 12월부터는 가장 향이 좋고 12브릭스 내외의 당도를 자랑하는 설향 품종을 사용할 예정이다.

딸기샌드위치에는 한 개에 약 16g 중량의 중상급 딸기가 총 4개 들어가며 생크림에는 풍미를 더하기 위해 요거트 파우더가 첨가됐다. 가격은 2500원이다.

GS25는 내년 4월까지만 선보이는 이번 시즌 딸기샌드위치의 판매량이 500만개수준이 될것으로 예상하고 있다. 해당 물량에 사용될 딸기의 양은 약 450t이다. GS25의 구매 담당자는 이를 위해 지난 5월부터 논산, 고령, 산청, 하동 등 전국의 딸기 유명 재배지를 돌며 딸기 원물의 공급 협의를 마쳤다. GS25sms 딸기샌드위치가 딸기 농가 소득 증진에도 기여하고 있다고 설명했다.

한편 GS25는 딸기샌드위치와 함께 해태제과와 협업한 후렌치파이딸기잼샌드위치를 비롯해 딸기통통타르트, 딸기크로와상샌드위치, 딸기오픈샌드위치 등 딸기 관련 프레시푸드 4종을 이달에 추가로 준비했다.

이지영 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 32,850 전일대비 400 등락률 -1.20% 거래량 347,922 전일가 33,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 편의점서 김장 준비 끝…1인가구용 김장 키트 출시[클릭 e종목] "GS리테일, 퀵커머스와 경쟁…구조적변화 살펴야"'달콤한 전쟁' 빼빼로데이…편의점 5社 5色 전략 close 샌드위치 담당 MD는 “GS25에서 최초로 선보였던 딸기샌드위치는 이제 하루 최대 10t의 딸기 물량이 소요되는 대표적인 제철 베스트 상품으로 자리매김했다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr