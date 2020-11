NS홈쇼핑, '명임 특집전' 방송

유명근 명인의 '간월드 젓갈세트', 기순도 명인의 '청국장 세트' 판매

아시아경제 임혜선 기자] NS홈쇼핑이 9일 오후 4시 30분부터 ‘명인 특집전’을 방송한다고 8일 밝혔다.

9일 4시 30분에 방송하는 ‘간월도 젓갈’ 세트는 서산 간월도 어리굴젓의 맥을 이어온 어리굴젓 식품명인 제6호 유명근 명인이 비법 양념장으로 맛을 낸 전통 음식이다. ‘간월도 젓갈’세트는 유명근 명인이 전통을 이어온 방법으로 국산 천일염과 고춧가루를 사용해 발효했다. 간월도 어리굴젓, 양념 굴젓 등 젓갈 2종이 각 100g단위 5통 구성이며 총 10통 한 세트의 가격은 4만900원이다.

오후 5시 10분에는 식품명인 35호 기순도 명인이 직접 생산한 전통 청국장과 매실장아찌, 간장깻잎장아찌로 구성된 ‘기순도 명인의 청국장 세트’가 방송된다. 종갓집 10대 맏며느리 기순도 명인의 비법으로 만든 ‘청국장 세트’는 국내산 재료를 엄선해 사용했다. ‘청국장 세트’는 8개월 이상 숙성한 한식 고추장과 1년 이상 숙성한 간장을 사용했으며, 맑고 깨끗한 전북 담양에서 자연숙성하고 담양 대나무와 신안 천일염을 사용해 만든 죽염을 사용해 깊은 맛이 일품이다. 2016년 국가브랜드 전통 간장에 선정 될 만큼 맛에 대한 솜씨와 전통성을 인정 받은 기순도명인의 ‘청국장 세트’는 청국장 120g 9개, 매실장아찌160g 1개, 간장 깻잎 장아찌 300g 1개 구성으로 가격은 4만9900원이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr