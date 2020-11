[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 대선 결과 불복을 선어하고 소송에 나서기로 한 도널드 트럼프 대통령이 조 바이든 당선인을 축하하는 함성을 들으며 백악관으로 복귀했다.

트럼프 대통령은 7일(현지시간) 오전 바이든의 당선 확정 보도 당시 버지니아주 소재 자신의 골프장에서 골프를 치고 있었다.

트럼프 대통령은 골프장 출발 당시에는 자신의 지지자들의 배웅을 받았지만 백악관 도착시에는 바이든 당선을 축하하는 인파들을 지켜봐야 했다.

바이든의 당선 확정 소식이 전해진 후 백악관 인근에는 수많은 인파가 몰려 트럼프 대통령의 유세 배경 음악인 'YMCA'를 부르며 춤추며 환호하고 있다.

