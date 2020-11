트럼프 득표수도 7000만표 넘어...역대 최다득표 패배자 될듯

바이든 7400만표, 트럼프 7000만표 역대 최다 득표

이번 대선 투표율 66.8%...120년 만에 투표율 최대치

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 민주당 대선 후보에 이어 도널드 트럼프 대통령의 득표수도 7000만표를 넘으면서 이번 대선의 승패와 관계없이 두 후보 모두 역대 최다득표 승리자, 패배자로 새로운 기록을 세우게 됐다.

워싱턴포스트(WP) 등 외신에 따르면 6일(현지시간) 연방선거위원회(FEC)의 대선 득표 집계에서 트럼프 대통령의 득표수는 7020만6299표(47.7%)로 7000만표를 넘어섰다. 앞서 지난 4일 7000만표를 넘어섰던 바이든 후보는 7439만1033표를 득표했다. 바이든 후보는 승리할 경우 미 대선 사상 최다 득표 당선인이, 트럼프 대통령은 최다 득표 패배자로 기록될 전망이다.

앞서 미 대선 사상 최다득표 당선인은 버락 오바마 전 대통령이 2008년 대선에서 받은 6950만표였다. 최다 득표 패배자는 지난 2016년 대선에서 트럼프 대통령이 물리쳤던 힐러리 클린턴 당시 민주당 후보로 6590만표를 받았었다.

이러한 역대 최다 득표 기록은 이번 대선의 높은 투표율에 기반한다. 미 NBC방송에 따르면 이번 대선에서 최소 1억5980만명의 유권자가 투표해 역대 미국 대선 사상 가장 많은 투표자수를 기록했다. 투표율은 66.8%로 추정돼 1900년 이후 120년만에 최고치를 기록했다.

