화재로부터 안전한 겨울 “경남소방이 도민과 함께 하겠습니다”

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도 소방본부는 화재가 자주 발생하는 겨울철(4개월간, 2020.11.1.~2021.2.28.) 도민이 체감할 수 있는 다양한 소방안전대책을 추진한다고 7일 밝혔다.

계절적 특성과 최근 사회적 이슈, 빅데이터 분석결과를 고려해 도민이 도민들이 공감할 수 있는 정책으로 겨울철 기간 화재로부터 안전한 경남 만들기를 위해서다.

겨울철 기간 화재 현황은 최근 5년간 겨울철(12~2월)에 평균 675건의 화재가 발생했고 겨울철은 연중보다 일일 평균 화재(연중36.17건/겨울37.48건)와 사망자(연중0.34명/겨울0.67명)가 가장 많이 발생해 화재 예방 강화가 요구된다.

원인은 부주의로 인한 화재(55.5%), 전기적 원인(17.6%), 미상(11.9%) 순이다.

화재장소의 경우 야외가 가장 높고(29.8%), 주거(21.4%), 자동차(9.37%), 공장(6.33%) 순이다.

이번 겨울철 소방안전대책에는 ▲취약시설 자율안전관리 기능 강화 ▲생활 속 화재 안전 기반조성 ▲현장대응력 강화를 통한 국민생명 보호 ▲코로나19 대응 관련 화재 안전대책 등 지역별 여건에 맞는 시책 등 5개 전략 23개 중점 추진과제가 담겼다.

허석곤 경남소방본부장은 "올겨울에는 대형화재가 한 건도 발생하지 않도록 모든 역량을 집중해 화재 안전 관리를 하겠다"며 "특히 도민 여러분들의 적극적인 참여가 중요하므로 가정과 일터에서 화재 예방수칙 준수를 철저히 해 달라"고 당부했다.

