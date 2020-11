'4.5조 잭팟 수주' 삼성ENG, 신규수주 목표액 '10.5조' 달성 청신호

[아시아경제 이기민 기자] 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 이 최근 멕시코에서 창사 이래 최대인 4조5000억원 규모의 수주를 따내면서 올해 신규 수주 목표액인 10조5000억원 달성에도 청신호가 켜졌다는 분석이 나온다. 세계 각국에서 신종 코로나바이러스감염증으로 유보했던 신규 인프라 발주를 더 이상 미룰 수 없기 때문이라는 이유에서다.

7일 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 에 따르면 회사는 지난달 30일 멕시코 국영석유회사 PEMEX의 자회사로부터 4조1000억원 규모의 '도스보카스 정유 프로젝트' 패키지 2, 3의 EPC(설계·조달·시공) 수주를 따냈다. 지난해부터 수행하고 있는 기본설계(FEED)와 초기업무 금액까지 합치면 창사 이래 최대인 총 4조5000억원 수준이다.

삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 이 이번 도스보카스 수주로 인해 확보할 수 있는 실질적인 수주액은 멕시코 합작법인의 현지 업체의 몫을 제외하더라도 3조3000억원 이상 될 것으로 전망된다. 따라서 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 의 수주잔고도 지난해 매출액 기준으로 약 2년 6개월 치에 해당하는 약 16조원으로 늘어나게 됐다.

4분기에 굵직한 수주 건이 남아 있어 올해 신규 수주 목표액 달성을 노려볼 수 있게 됐다는 업계와 시장의 관측이 나온다. 올해 초 코로나19의 여파로 해외에서 신규 발주 속도를 조절하면서 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 의 3분기 누적 신규수주액은 3조원대에 그쳤었다. 그러나 도스보카스 수주 이외에도 7799억원 규모의 삼성바이오로직스 ‘에디슨 4 프로젝트’ 공사를 따내면서 올해 누적 수주액이 7조원을 넘긴 상황이다.

다음 수주가 유력한 프로젝트로는 말레이시아 사라왁 메탄올 프로젝트 수주가 꼽힌다. 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 은 도스보카스 수주 때와 유사하게 FEED와 1, 2차 초기업무를 따낸 바 있다. 이 때문에 연내 약 1조1000억원 규모의 본 EPC 추가 수주에 대한 기대감이 높은 상황이다. 박세라 신영증권 연구원은 최근 보고서에서 "FEED 연계형EPC 사업이라는 점에서 도스보카스 사례와 흡사하다”며 “이미 2000억원 규모로 EPC 초기업무를 수행하고 있어 11월 EPC 전환 가능성이 높다"고 분석했다.

삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 은 이 밖에 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 은 1조4580억원 규모의 사우디 지푸라 가스전, 5조원 대의 아랍에미리트(UAE) 하일앤가샤 가스 개발 수주 등도 노리고 있다. 이동헌 대신증권 연구원은 "연내 예정인 사우디 자푸라, 말레이 사라왁, UAE 등의 수주 추이가 중요할 것"이라며 "코로나19에도 불구하고 더 이상 늦출 수 없는 프로젝트 위주로 발주가 재개되고 있고, 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링 028050 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 2,617,410 전일가 11,250 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 삼성엔지니어링, 주가 1만 1250원 (0.0%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 주가 1만 1300원 (-1.74%)… 게시판 '북적'삼성엔지니어링, 최근 5일 개인 119만 2402주 순매수... 주가 1만 1650원(+1.3%) close 의 메가 프로젝트는 국가 핵심사업에 해당돼 연내 발주 기대감이 무리수는 아니다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr