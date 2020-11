단합 강조한 바이든 "우리가 이길 것…침착함 유지해달라"(종합)

6일 늦은 밤 연설서 "최종 승리 선언은 아직"…"선거인단 300명 이상 확보 향해"

코로나19·경기회복 등 집권 후 언급…"대통령 첫 책무는 미국 전체 대표하는 것"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 대통령선거에서 우위를 점한 조 바이든 민주당 대통령 후보가 6일(현지시간) "이 선거에서 우리가 이길 것"이라면서 개표가 모두 마무리될 때까지 침착함을 유지해달라고 말했다. 최종 승리 선언 시점은 뒤로 미루면서도 집권하게 되면 곧바로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응, 경기 회복 등에 적극적으로 나서겠다면서 향후 계획을 내놓았다.

CNN방송 등에 따르면 바이든 후보는 이날 늦은 오후 부통령 후보인 카멀라 해리스 상원의원과 함께 델라웨어 윌밍턴에서 연단에 올라 연설을 통해 "시간이 지날수록 대선 승리가 명확해지고 있다"면서 이같이 밝혔다. 그는 "아직 최종 승리 선언은 하지 않겠다"면서도 "하지만 숫자들이 말하고 있다. 우리는 이 선거에서 승리할 것"이라고 힘주어 말했다.

바이든 후보는 "어제부터 일어난 일을 봐라. 24시간 전 우리는 조지아에서 뒤졌지만 지금은 앞서고 있다. 우린 그곳(조지아)에서 이길 것"이라고 말했다. 또 현재 초접전 상태로 집계가 진행 중인 펜실베이니아와 네바다, 애리조나에서도 승리를 하게 될 것이라면서 "우리는 선거인단 300명 이상 확보의 길로 가고 있다"고 덧붙였다.

바이든 후보는 "유념해야할 것은 정말 침착함을 유지해야한다는 것"이라면서 개표가 모두 마무리 될 때까지 개표 상황을 지켜봐줄 것을 요청했다. 특히 도널드 트럼프 대통령 측이 '사기 선거' 등을 주장하며 소송전을 불사하고 있는 점을 감안한 듯 "미국 내에서 분열이 있을 수 있고 동의를 못하는 상황도 발생할 수 있으며 토론해야할 문제도 있다"고 말하면서도 "하지만 현 문제를 해결하고 정의를 보장하고 분열을 해소하는 것, 사람들의 삶을 개선하는 것이 정치의 최종 목적"이라고 강조했다.

바이든 후보는 "내가 대통령이 되면 첫 책무는 미국 전체를 대표하는 것"이라면서 "미국 전체에 귀를 기울이는 것이 제 임무이자 가장 큰 책임이라 생각한다"고 말했다. 그러면서 "기후변화와 코로나19, 경제와 같은 여러가지 문제가 있기 때문에 국내에서 계속 전쟁을 할 순 없다"고 강조하고 "미국은 모든 것을 이뤄냈고 이번 선거에서도 그렇게 할 수 있으리라 생각한다"고 외쳤다. 그는 "미국인들이 우리게에 행동하라고 의무를 부여했다"면서 "이것은 그들이 이 나라가 단합하길 바란다는 것을 명확히 한 것"이라고 했다.

이날 바이든 후보는 승리 선언은 하지 않았지만 미국 대통령으로서의 준비를 이미 시작했다는 메시지를 내놓았다. 그는 코로나19와 같은 미국이 처한 중요한 이슈를 두고 "끝날 때까지 기다리고만 있진 않겠다"면서 집권 첫날부터 대응할 수 있도록 하겠다고 말했다. 이어 "어제 해리스와 저는 공중보건 관련 전문가 그룹과 회의를 진행했으며 경제적 위기도 직면해 있다"면서 "팬데믹은 이 나라 전역을 더욱 걱정스럽게 만들고 있다. 확진자가 급등하고 있다. 우리 둘은 긴장감이 높다는 것을 안다. 힘든 선거 후엔 더 높아질 수 있다"고 말했다. 이러한 상황에 빠르게 대응할 것이라는 점을 강조했다.

바이든 후보는 연설을 마치면서 내일 또 다시 여러분 앞에서 연설하길 바란다"고 말했다. 주요 경합주에서 승패가 결론나면 연설을 통해 승리선언을 하길 고대한다는 의미로 해석된다.

연설은 당초 예상보다 늦은 시간에 이뤄졌다. 이날 오전 펜실베이니아주와 조지아주 등에서 역전에 성공, 개표 상황에 따라 승리 선언을 할 가능성도 점쳐졌다. 하지만 예상보다 개표 속도가 더뎌 이날 중 승부가 확정되지 못할 것으로 예상되면서 연설 시간이 늦춰졌고 승리 선언을 서둘러 하기보다는 단합이라는 메시지를 던지고 집권 이후를 준비하고 있다는 점을 강조한 것으로 보인다.

연단에 함께 선 해리스 부통령 후보는 별다른 발언을 하진 않았지만 당선 이후를 준비하고 있다는 발언을 할 때 바이든 후보가 그와 눈을 마주치며 발언에 힘을 싣는 모습을 보이기도 했다.

한편, 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 바이든 후보는 선거인단 253명, 트럼프 대통령은 214명을 확보한 상태다. 현재 펜실베이니아(개표율 96%), 조지아(98% 이상), 노스캐롤라이나(98%), 애리조나(97%), 네바다(93%), 알래스카(56%)에서 개표가 진행 중이다.

