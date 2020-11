김판석 연세대 교수, 유엔 국제공무원위원회 위원 선출…유엔 가입 후 처음

[아시아경제 임철영 기자] 김판석 연세대학교 글로벌행정학과 교수는 6일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 실시된 국제공무원위원회(International Civil Service Commission) 위원 선거에서 위원(2021~2024년)으로 선출됐다.

우리 인사가 유엔 시스템 전체의 급여 체계 등을 조정하는 국제공무원위원회에 진출한 것은 1991년 우리나라의 유엔 가입 이후 처음이다.

위원회는 15명의 개인자격 위원으로 구성된 유엔 총회 산하 기관으로 △급여 조정, 일비 지급 및 직위구분 관련 의사결정 △기타 보상·인사 사안 관련 유엔 총회 권고 등 유엔 직원의 근무조건 등을 규율 및 조정하는 유엔 인사·행정 분야의 주요 기구다.

김판석 교수는 인사혁신처장, 대통령 비서실 인사제도비서관, 아시아행정학회(AAPA) 회장, 한국인사행정학회 회장, 유엔 행정전문가위원회(CEPA) 위원 등을 역임한 인사행정 전문가로 이번 선출은 인사·행정 분야에서 김 교수의 전문성과 역량이 국제 사회의 인정을 받은 결과라는 평가다.

외교부 당국자는 "김 교수의 이번 국제공무원위원회 진출은 유엔 운영 과정에 대한 우리나라의 기여 강화로 이어질 것으로 기대되며 정부는 앞으로도 전문성을 갖춘 우리나라 인사의 유엔 예산·행정 분야 제반 위원회 진출을 적극 지원해 나갈 계획"이라고 설명했다.

