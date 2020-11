"코로나19 돌연변이 발견"…덴마크 밍크 1700만 마리 살처분

덴마크 정부, 밍크 대규모 살처분 발표

[아시아경제 김봉주 기자] 덴마크가 정부가 5일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 북부 지역에 대한 봉쇄 조치를 발표했다.

5일(현지시간) 가디언 등에 따르면, 덴마크 정부는 북부 7개 지역 주민들에게 내달 3일까지 해당 지역 내에 머무르며 재택근무를 하라고 권고했다.

이에따라 대중교통 운행이 중단되며, 식당과 술집은 물론 학교도 문을 닫는다. 박물관과 도서관, 수영장, 체육관 등도 폐쇄된다.

이번 조치는 덴마크에 있는 밍크 농장에서 코로나19 돌연변이가 발견됐기 때문인 것으로 보인다.

덴마크 정부는 전날 해당 돌연변이가 향후 나올 코로나19 백신이 제대로 작동하지 않게 할 위험이 있다면서 자국 내에서 사육되는 모든 밍크를 살처분하겠다고 발표했다.

세계 최대 규모의 밍크 모피 생산국인 덴마크에서는 1100여개 농장에서 1500~1700만 마리 밍크가 사육되고 있다. 이 나라의 밍크 농장 대부분이 이번에 봉쇄 대상이 된 북부 7개 지역에 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr