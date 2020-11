김태년 "국토부 2차관 들어오라 해"…가덕도 신공항 두고 당정 '또' 갈등

[아시아경제 강나훔 기자] 가덕도 신공항을 둘러싸고 당정 간 갈등이 또다시 표출되고 있다. 민주당이 가덕도 신공항 타당성 검토 용역비 예산 증액을 추진하고 나선 데 대해 정부가 난색을 표하며 당정이 이견을 내보이면서다.

6일 민주당 최고위원회의 직후 김태년 민주당 원내대표가 "X자식들, 국토교통부 2차관 들어오라고 해"라고 거친 언사를 사용하는 모습이 기자들에게 목격됐다.

국회 국토교통위에서 여야가 합의해 증액한 가덕도 신공항 타당성 검토 용역비 예산(20억원) 증액안이 김현미 국토부 장관의 반대로 처리에 난항을 겪자 국토부 차관을 '소환'하려 한 것이다. 그러나 김 원내대표와 차관의 만남은 이뤄지지 않은 것으로 전해졌다.

부산 가덕도는 동남권 신공항의 타당성 검증이 진행 중인 경남 김해의 대체 후보지로 거론되는 곳이다. 민주당에서는 내년 4월 부산시장 보궐 선거를 앞두고 공을 들이고 있다. 이낙연 민주당 대표는 지난 4일 부산을 찾아 가덕도 신공항과 관련해 "희망 고문을 끝내도록 최선을 다하겠다"며 "부산 울산 경남 시도민 여러분 염원에 맞게 실현되도록 계속 노력하겠다"고 말하기도 했다.

국토위는 여야 간사 협의를 거쳐 기존 정책연구 연구개발 용역비(26억원) 예산에 20억원을 증액하고 이를 가덕도 신공항 적정성을 검토하는 데 활용하기로 하고 이 문제를 마무리지었다. 그러나 민주당 지도부가 PK 민심 공략을 위해 직접 약속한 사업에 김 장관이 제동을 건 모양새여서 당정 갈등 논란은 당분간 지속될 것으로 보인다.

