[아시아경제 김민영 기자] 지난 3일(현지시간) 치러진 미국 대통령선거 개표가 여전히 진행 중인 가운데 유럽 주요국 증시가 혼조세 양상이다.

우리 시간으로 6일 오후 5시 18분 현재 영국 FTSE100 지수는 전 거래일 대비 3.92포인트(0.07%) 상승한 5710.10을, 프랑스 CAC 40 지수는 11.17포인트(0.22%) 하락한 4972.82를 기록하고 있다. 독일 DAX 지수는 전 거래일 대비 25.98포인트(0.21%) 빠진 1만2542.11에 거래 중이다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr