[아시아경제 박소연 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 409,000 전일대비 19,500 등락률 +5.01% 거래량 754,673 전일가 389,500 2020.11.06 15:30 장마감 관련기사 SK케미칼, 개인 투자자 관심 집중... 주가 3.08%...SK케미칼, 외국인 1만 6563주 순매도… 주가 -0.77%11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까 close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 523억원으로 지난해 동기보다 92.9% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다. 매출은 3521억원으로 작년 동기 대비 7.4% 감소했다. 순이익은 359억원으로 1244.4% 늘었다.

