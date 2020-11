정 총리, 인천공항서 대테러훈련 점검…"선제차단 최선"

국가정보원 등 8개 기관 대테로 요원 200여명 참가

불법드론 출현, 항공기 피랍 등 통합작전 역량 점검

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 6일 "최근 국제테러 동향 고려 시 테러는 선제적으로 차단하는 것이 최선"이라며 "관계기관 협조 아래 완벽한 대응태세를 유지하라"고 강조했다.

정 총리는 이날 인천국제공항을 방문해 '2020 국가대테러종합훈련'을 주관하고 관계기관의 테러 대비태세를 점검하면서 이같이 지시했다.

이번 훈련은 국무총리실 대테러센터에서 기획했고, 국가정보원·국토교통부·경찰청·국방부·소방청·해양경찰청·인천국제공항공사 등 8개 기관 200여명의 대테러 요원이 참가했다.

구체적으로 불법드론 출현, 항공기 피랍, 공항시설 점거 등 공항에서 발생 가능한 복합테러에 대해 상황전파→초기대응→진압→구조·구급 등 관계기관의 대테러 통합작전 역량을 점검했다.

훈련에 앞서 드론택배·집단 플래시몹·드론 레이싱 시연 등을 통해 국내 드론산업을 소개하고, 국내에서 개발 중인 드론 탐지·차단 등 안티드론 기술도 선보였다.

이번 훈련은 철저한 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 방역대책을 강구해 진행했다. 주요 직위자 20여명만이 현장에서 참관했고, 참관석은 거리두기와 투명 차단막 설치 등 강화된 방역대책을 마련했다.

특히 코로나19로 훈련을 직접 참관할 수 없는 군·경·소방·해경에서 훈련 중인 미래의 대테러 요원과 대테러 초동조치 부대원 등 250명이 랜선을 통해 훈련의 모든 과정을 지켜봤다.

정 총리는 훈련 강평을 통해 "오늘 훈련은 '테러로부터 안전한 대한민국'을 만들겠다는 일념으로 일선에서 노력하고 있는 대테러 요원들이 흘린 땀의 양을 가늠할 수 있던 훌륭한 훈련이었다"며 감사를 전했다.

이어 "관계 기관에선 이날 적용한 방역대책을 평가·보완해 테러·재난 등 국가 위기관리 훈련 실시 방안을 강구하라"고 주문했다.

온라인으로 참관한 미래의 관계기관 대테러요원들에겐 "선배들처럼 우리 국민의 안전은 내 손으로 책임지겠다는 자세로 개인의 역량을 갈고 닦아 달라"고 당부했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr