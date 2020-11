[아시아경제 김봉주 기자] 고속도로에서 승용차가 화물차, 중앙분리대 사이에 끼는 사고가 났다.

6일 오전 8시28분께 대전 대덕구 경부고속도로 서울 방향 회덕분기점 인근에서 승용차가 12t 화물차와 콘크리트 중앙분리대 사이에 끼는 사고가 났다.

이 사고로 승용차 다친 운전자가 인근 대학병원으로 옮겨져 치료받고 있다.

사고 수습 과정에서 도로가 일부 구간 정체되기도 했다.

이 사고는 하위 차로에 있다가 급하게 차선을 변경한 12t 화물차에 의해 1차로에 있던 승용차가 밀리면서 중앙분리대 벽면을 타고 옆으로 끼게 된 것으로 전해졌다.

경찰은 목격자 등을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.

