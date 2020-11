서울 강서구 보험사·송파구 시장서 확진자 속출…'일상 곳곳'서 감염

[아시아경제 서소정 기자] 서울 강서구 보험사와 서울 송파구 시장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 무더기로 나오면서 일상 곳곳에서 감염 우려가 커지고 있다.

6일 중앙방역대책본부에 따르면 낮 12시 기준 서울 강서구 보험사와 관련해 지난 4일 첫 확진자가 발생한 이후 현재까지 직원 14명과 직원 가족 3명이 확진 판정을 받아 누적 확진자가 총 17명으로 늘었다.

서울 송파구 가락시장에서도 집단 감염이 발생했다.

지난 2일 첫 확진자가 발생한 이후 현재까지 상인 8명과 상인 가족 2명이 확진돼 누적 확진자는 총 10명이다. 방역당국은 "동료간 밀접접촉을 통한 감염으로 추정되며, 상세 위험요소들은 조사중"이라고 말했다.

수도권의 기존 집단감염 사례에서도 확진자가 잇따르고 있다.

서울 영등포구 증권사와 관련해서도 접촉자 조사 중 3명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 14명으로 집계됐다. 확진자는 지표환자를 포함한 직원 10명과 가족 4명이다.

서울 동대문구 에이스희망케어센터 관련 격리 중 2명이 추가 확진돼 누적 확진자가 총 25명으로 늘었다.

서울 강남·서초 지인모임 관련 격리 중이던 2명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 33명이다.

수도권 중학교·헬스장과 관련해 격리 중 2명이 추가 확진돼 누적 확진자가 총 64명이 됐고, 경기 용인시 동문 골프모임 관련 격리 중 3명이 추가 확진돼 누적 확진자가 총 59명으로 늘었다.

수도권 외 지역에서는 충남 천안 콜센터와 관련해 접촉자 조사 중 9명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 30명이 됐다.

경남 창원시 일가족과 관련해 접촉자 조사 중 12명이 추가 확진돼 현재까지 누적 확진자는 총 21명이다.

한편 지난달 24일부터 이날까지 발생한 신규 확진자 1497명 가운데 언제, 어디서 감염됐는지 알지 못해 감염경로를 조사 중인 사례는 184명(12.3%)이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr