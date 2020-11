[아시아경제 구채은 기자] KT는 6일 3분기 실적 발표 후 컨퍼런스콜에서 "5G 아이폰12 출시로 인해서 4분기에는 LTE에서 5G로 기기변경이 가속화될 것으로 보고 있다. 연말까지 5G 가입률은 핸드셋 기준 25%수준까지 확대될 것으로 본다"고 말했다.

KT는 "아이폰 구매 고객들은 선택약정으로 가입해서 마케팅비는 많이 들지 않는다. 4분기 이익개선에 (아이폰 판매가) 기여할 것으로 본다"고 덧붙였다.

