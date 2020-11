美 연방우체국, "펜실베이니아·노스캐롤라이나서 우편투표 4000여표 분실"

"펜실베이니아주 1700표는 개표소로 배달 중"

일부표 무효 가능성...트럼프 소송에 여파끼칠 듯

[아시아경제 이현우 기자] 미 연방우체국(USPS)이 펜실베이니아와 노스캐롤라이나주의 사전 우편투표 4000여표를 분실한 것으로 알려졌다. 일부 표가 무효가 됐을 가능성이 제기되면서 도널드 트럼프 대통령이 제기하고 있는 우편투표 공정성 문제와 소송전에도 영향을 끼칠 것으로 전망된다.

6일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면 USPS는 자체 조사결과 격전지인 펜실베이니아와 노스캐롤라이나주에서 사전 우표투표 약 4250표가 분실된 것으로 나타났다. USPS는 이날 워싱턴DC 연방지방법원에서 에밋 설리번 판사의 심리로 속개된 재판에서 관련 자료를 내면서 "직원들이 일부 우편투표 용지의 봉투 스캔 작업을 빠뜨렸을 수 있다"고 해명했다.

CNN에 따르면 펜실베이니아주의 우편물 집하장 3곳에서 분실된 것으로 알려진 약 1700표의 우편투표를 확인해 개표소에 배달 중이라고 전했다. USPS가 법원에 제출한 자료에 따르면 선거일보다 하루 늦은 지난 4일 하루 미국전역에서 약 15만표의 우편투표 용지가 해당 개표소에 최종 도착했다.

주에 따라 선거 당일 도착분까지 유효표로 인정하는 만큼 배달 지연으로 일부 표가 무효가 됐을 가능성도 있고, USPS의 자료만으로는 이런 무효표의 수를 파악하기 어려울 것으로 예상된다. USPS의 데이비드 파튼하이머 대변인은 "우체국은 시스템에 취합된 모든 우편물을 배달할 법정 의무가 있다"라며 "의문이 제기된 우편투표 용지의 97%가 규정에 따라 제시간에 배달됐다"라고 해명했다.

이번 소송을 낸 전미흑인지위향상협회(NAACP) 측 변호인은 "배달 지연으로 집계되지 않은 우편투표 한장 한장이 우리의 민주주의에 반영되지 않은 목소리다"라며 "모든 표가 개표되도록 최선을 다하겠다"라고 말했다. 이번 재판은 USPS가 사전 우편투표 용지를 신속히 배달할 수 있는 데도 관련 규정과 장비를 개선하는 데 적극적이지 않아 결과적으로 참정권 행사를 방해한다면서 NAACP가 소송을 제기해 개시됐다.

사전 우편투표는 대체로 조 바이든 민주당 대선 후보에 유리한 것으로 분석된다. 펜실베이니아와 조지아주 등 주요 격전지에서 우편투표 개표 이후 트럼프 대통령과 바이든 후보측의 격차가 크게 줄며 초접전 양상이 되고 있다. 트럼프 대통령 측은 우편투표 절차의 불투명성을 이유로 이를 개표 결과에서 제외해야 한다고 주장하며 대규모 소송전을 예고한 상태다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr