웹젠 웹젠 069080 | 코스닥 증권정보 현재가 34,000 전일대비 150 등락률 -0.44% 거래량 264,042 전일가 34,150 2020.11.06 15:30 장마감 은 3분기 영업이익으로 434억원을 기록해 전년동기대비 134% 늘었다고 6일 공시했다. 매출액은 1069억원을 기록해 같은기간 126% 늘었고, 순이익은 340억원으로 121% 증가했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr