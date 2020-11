중국, 호주산 과일 및 해산물 전수 검사

호주, 코로나19 책임론 제기 이후 中 잇단 수입제한 조치

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 책임론을 놓고 호주와 갈등을 빚는 중국의 호주 압박이 거세지고 있다.

홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 6일 중국 내 소식통을 인용해 상하이시 세관 당국이 상하이항으로 들어오는 모든 호주산 과일과 해산물에 대해 전수 검사를 하겠다는 방침을 밝혔다고 보도했다.

상하이시 세관 당국은 상하이 후이잔 도매시장에 호주로부터 수입되는 모든 과일과 해산물을 대상으로 검사를 할 수 있다는 입장을 구두로 통보했다.

상하이 세관 당국의 구두통보는 다양한 호주산 물품에 대한 '중요한 (수입) 보류' 조치가 시행될 것이라는 중국 관영 매체의 보도가 나온 지 얼마 안 돼 이뤄졌다고 SCMP는 전했다.

앞서 SCMP는 지난 3일 업계 소식통들을 인용해 중국이 호주산 밀을 수입 금지 목록에 포함할 것이라고 보도했다.

당시 SCMP는 중국 당국이 지난달 30일부터 수입 대금을 결제하고 중국의 항만에 도착한 호주산 보리, 설탕, 레드 와인, 목재, 석탄, 바닷가재, 구리광 및 구리 정광에 대해서도 수입을 금지하는 조처를 했다고 전했다.

중국 관영 글로벌 타임스도 지난달 30일부터 호주산 보리, 설탕, 레드 와인, 목재, 석탄, 바닷가재, 구리광 및 구리 정광에 대한 '중요한 보류' 조치가 취해졌다고 지난 4일 보도한 바 있다.

중국 당국이 호주산 제품을 구매하지 말도록 공식적으로 지시할 경우 자유무역협정은 물론 세계무역기구(WTO) 규정을 위배되기 때문에 구두 지시를 통해 사실상의수입 금지 조치를 했을 것이라는 게 전문가들의 지적이다.

코로나19 책임론 등을 둘러싸고 호주와 갈등을 빚는 중국은 호주에 대해 잇단 '보복 조치'를 내놓고 있다.

SCMP는 지난달 16일 호주 면화 업계를 인용해 중국이 호주산 와인, 쇠고기, 보리, 석탄에 이어 면화까지 보복의 표적으로 올려놓았다고 보도했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr