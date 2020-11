㈜비앤비코리아와 ㈜엘더블유에스 공동개발 ‘토브토다(TOBTODA) 더마펫 샴푸, 트리트먼트’ 출시

펫 뷰티 및 헬스 분야 전문 회사인 ㈜엘더블유에스에서 펫 뷰티 브랜드 '토브토다(TOBTODA)’ 런칭과 동시에, 화장품 ODM & OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아와 함께 공동개발한 토브토다 펫 케어 제품 3종을 출시했다고 밝혔다.

‘토브토다(TOBTODA)’는 히브리어로 좋은, 선한 뜻의 '토브(TOWB)'와 감사, 고백이란 뜻의 '토다(TOWDAH)'의 합성어로 반려견에게 좋은, 감사의 선물을 준다는 의미를 가진 펫 뷰티 브랜드이다. 소중한 반려견에게 가장 좋은 것만 선물해주고 싶다는 목표 하에 20년 애견미용 전문가와 ㈜비앤비코리아의 연구개발 및 상품개발 인력이 모여 반려견의 피부에 최적화된 제품을 공동개발 한 것으로 알려졌다.

이번에 출시한 제품은 토브토다 더마펫 샴푸(500ml), 더마펫 스킨 트리트먼트(500ml), 더마펫 샴푸(50ml)으로 총 3가지 품목으로 반려견의 피부 구조를 고려해 만들어졌다. 사람 피부보다 얇고 연약하다고 알려진 반려견의 피부를 위해 자극이 되는 성분 및 유해성분은 모두 배제하고 마일드한 식물성 성분을 담은 것이 특징이다. 더마펫 샴푸는 피부 본연의 수분은 지켜주고 영양성분을 효과적으로 전달하여 오랜 시간 촉촉함을 유지시켜주며, 트리트먼트는 수분 및 영양을 공급하여 풍성한 볼륨과 윤기를 더해주는 동시에 더욱 윤기나는 피모로 가꿔준다.

특히, ㈜비앤비코리아와 ㈜엘더블유에스가 협업 개발한 독자성분 피토그린세라좀(PTGCS™, 세라마이드 +피토스핑고신 + 필라그린)을 함유하여 반려견의 피부를 근본적으로 건강한 상태로 케어 해준다.

이렇게 반려견, 반려인, 전문 미용인 모두가 만족하는 제품을 출시할 수 있었던 배경에는 화장품 ODM & OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아의 지원이 있었기 때문이라고 ㈜엘더블유에스 측은 설명했다. ㈜비앤비코리아는 개발과 생산만 하는 기존 ODM 방식에서 탈피하고 컨셉, 마케팅포인트, 트렌드를 모두 갖춘 제형을 브랜드에 맞춰 제안하기 때문에, ㈜엘더블유에스에서 원했던 맞춤 제형을 선보일 수 있었다고 전했다. 또한, ㈜엘더블유에스의 브랜드 '토브토다'의 컨셉에 맞춰 디자인 협업까지 진행하는 등 출시까지의 전반적인 사항을 서포트 한 것으로 전했다.

㈜비앤비코리아 관계자는 "양사의 긴밀한 협업으로 미용전문인, 반려견, 반려인 모두가 만족하는 높은 품질의 제품을 개발할 수 있었다.”며, “향후에도 '토브토다(TOBTODA)’가 국내 대표 더마 펫 브랜드로 도약할 수 있도록 더욱 적극적으로 도움을 주고 싶다"고 밝혔다.

한편, ㈜비앤비코리아는 2011년에 설립되어 우수화장품 제조 및 품질관리 기준 적합 업소 인증인 CGMP와 ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001을 획득한 화장품 ODM & OEM 전문 기업이다. 현재 OBM(Original Brand Manufacturing) 전문회사로 자리매김하고 있으며, 이를 활성화하기 위해 ‘펀베이션(Fun-vation)’팀이라는 TF를 구성하여 화장품 업계 경험이 없는 초기 진입 브랜드 및 홈쇼핑 진입을 원하는 브랜드의 제품개발에 더욱 도움을 주려고 노력하고 있다.