광주·전남중기청, 웰컴투 팁스 호남권 행사 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주·전남지방중소벤처기업청은 오는 12일 김대중컨벤션센터에서 ‘2020년 웰컴투 팁스’(Welcome to TIPS) 호남권 행사를 개최한다고 6일 밝혔다.

중소벤처기업부와 창업진흥원이 주관하는 이번 행사는 팁스(TIPS) 참여 및 투자유치를 희망하는 창업기업과 팁스 운영사 간 접점을 마련해 팁스 프로그램 참여 기회를 확대하기 위해 진행된다.

TIPS(Tech Incubator Program for Startup)는 성공벤처인 등 민간(운영사)을 활용해 창업팀을 선발하고 민간투자와 정부 R&D 지원을 연계해 전문인력의 창업을 촉진하는 프로그램이다.

‘2020년 웰컴투 팁스’ 행사는 4개 권역별로 개최되며, 지난 9월과 10월 부산(동남권), 대전(강원·충청권), 대구(영남권)에서 각각 권역별로 진행됐으며, 이번 광주 행사가 4번째다.

27개 팁스 운영사가 참여하는 호남권 행사에서는 사전 서류심사를 통해 선발된 10개 기업이 IR 피칭에 참여하며, 우수 창업팀 3팀에는 지방중기청상과 상금이 수여된다.

또 우수 창업팀에는 희망하는 투자자에게 사업계획을 검토 받을 수 있는 서비스 상품을 제공하며, 최우수 창업팀은 전국 규모의 ‘그랜드 팁스’에서 발표할 기회를 얻게 된다.

이현조 광주·전남지방중기청장은 “그동안 코로나19 확산으로 스타트업이 한 곳에 모여 투자자와의 네트워킹 기회가 많지 않았다” 면서 “이번 행사를 통해 지역 스타트업과 팁스 운영사간 교류를 통해 지역의 스타트업이 국내 혁신성장의 주역으로 성장하길 바란다”고 말했다.

