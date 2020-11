[아시아경제 이민지 기자] 솔트룩스 솔트룩스 304100 | 코스닥 증권정보 현재가 36,500 전일대비 50 등락률 -0.14% 거래량 199,900 전일가 36,550 2020.11.06 15:19 장중(20분지연) 관련기사 솔트룩스, 한국지역난방공사 빅데이터 구축 사업 수주동학개미 올 한해만 순매수 50兆…대형주·언택트 위주 '사자'솔트룩스 "AI 콜센터 기술 빠르게 확대 중" close 는 3분기 영업이익으로 9억8200만원을 기록해 흑자전환했다고 6일 공시했다. 매출액은 57억원을 기록해 78% 늘었고, 순이익은 흑자전환한 10억원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr