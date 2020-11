신한銀, 개인형IRP 신규·추가입금·타기관 계좌이체 고객 상품 증정

개인형 IRP 이벤트 ‘IRP 가득 채운 나를 칭찬해 !’

[아시아경제 박선미 기자] 신한은행은 개인형IRP 고객을 대상으로 오는 12월31일까지 ‘IRP 가득채운 나를 칭찬해!’ 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

신한은행은 이번 이벤트 기간 중 IRP 입금액이 10월 한 달 입금액보다 10만원, 50만원, 100만원, 500만원 이상이면 금액 구간에 따라 갤럭시 Z플립(3명), 아이패드 프로(5명), 다이슨 에어랩(10명), 스타벅스 모바일 상품권(4000명)을 추첨을 통해 제공한다.

이번 이벤트는 ‘IRP관리를 통해 든든한 미래설계를 하는 스스로를 칭찬한다’는 컨셉으로 달성 구간에 따라 응원문구가 바뀌는 재미도 느낄 수 있다. 또한 이벤트 페이지에서 실시간 입금 금액을 확인해 이벤트 참여 상황도 체크해 볼 수 있다.

신한은행 관계자는 “연말 정산을 준비하는 시기인 만큼 대표적인 세액공제 상품인 IRP에 보다 많은 관심을 갖도록 이번 이벤트를 준비했다”며 “한 해 동안 연금 준비를 위해 노력한 스스로를 응원하고 연말을 잘 마무리했으면 좋겠다”고 말했다.

‘IRP 가득 채운 나를 칭찬해!’ 이벤트 관련 자세한 사항은 신한은행 홈페이지와 신한 쏠(SOL), 영업점에서 확인 할 수 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr