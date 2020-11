[아시아경제 이민지 기자] 링네트 링네트 042500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,980 전일대비 180 등락률 -2.92% 거래량 346,030 전일가 6,160 2020.11.06 14:33 장중(20분지연) 관련기사 아직 끝나지 않았죠? 정부에서 비대면 서비스 전폭지원!링네트, 주가 8100원 (-3.46%)… 게시판 '북적'제2의 SK바이오팜! 다들 눈치 있으시죠? 대박조짐 포착! close 는 운영자금 조달을 위해 7억6860만원 규모로 제 3자배정 유상증자를 결정했다고 6일 공시했다. 1주당 액면가액은 5490원이다. 제 3자배정 대상자는 링네트 링네트 042500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,980 전일대비 180 등락률 -2.92% 거래량 346,030 전일가 6,160 2020.11.06 14:33 장중(20분지연) 관련기사 아직 끝나지 않았죠? 정부에서 비대면 서비스 전폭지원!링네트, 주가 8100원 (-3.46%)… 게시판 '북적'제2의 SK바이오팜! 다들 눈치 있으시죠? 대박조짐 포착! close 우리사주조합이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr