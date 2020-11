두산중공업, 1200억 규모 수소액화플랜트 건설 계약

[아시아경제 이창환 기자] 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 14,650 전일대비 100 등락률 +0.69% 거래량 3,913,113 전일가 14,550 2020.11.06 13:55 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 외국인 1만 2645주 순매도… 주가 -3.14%11월 MSCI, 12월 코스피200 편입 종목 노려볼까서부발전-두중, 세계최초 ESS연계 발전기술 개발 close 이 국내 첫 수소액화플랜트 건설에 나선다.

두산중공업은 6일 경상남도, 창원시, 창원산업진흥원, BNK경남은행, 하나대체투자자산운용, 한국산업단지공단과 ‘창원수소액화사업 EPC 계약 및 투자확약’을 체결했다고 밝혔다.

창원시청 본관에서 열린 체결식에는 허성무 창원시장, 박종원 경상남도 경제부지사, 백정한 창원산업진흥원장, 이동찬 한국산업단지공단 경남지역본부장, 정연인 두산중공업 대표이사 등이 참석했다.

이번 계약을 통해, 두산중공업은 수소액화 플랜트를 EPC(설계·조달·시공) 방식으로 건설하고 향후 20년간 유지보수 업무를 수행한다. 계약 금액은 약 1200억원 규모다.

경남도와 창원시는 수소액화 사업을 위한 행정 업무를 지원하며, 액화수소 구매를 확약했다. BNK경남은행은 총 투자비 950억 원 중 민간사업비 610억 원을 투자할 예정이다.

이 플랜트는 하루 5t의 액화수소 생산을 목표로 경남 창원에 위치한 두산중공업 창원공장 내 부지에 2022년까지 준공될 예정이다. 2023년부터 상업운전을 통해 생산되는 액화수소는 전국의 수소충전소 등에 공급된다.

청정에너지원인 수소는 영하 253℃의 극저온에서 액화된다. 액화수소는 기체수소에 비해 부피가 800분의1로 줄어들어 저장 및 운송이 용이하다. 수소충전소도 기체방식에 비해 필요 부지면적이 절반으로 줄어들어, 도심지 주유소나 LPG충전소와 복합화 할 수 있는 장점이 있다.

창원 수소액화플랜트 사업은 한국산업단지공단이 추진하는 ‘산업단지 환경개선펀드 사업’으로 선정된 바 있다.

정연인 대표는 “국내 첫 수소액화플랜트 사업의 성공적 수행을 위해 최선을 다하겠다”면서 “액화수소 생산 기반을 구축해 수소 경제 인프라 활성화에 기여할 것”이라고 말했다.

