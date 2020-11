폭스바겐, 신형 골프R 세계 최초 공개…제로백 4.7초

[아시아경제 우수연 기자]폭스바겐이 지난 4일(현지시간) 신형 골프 R을 전 세계 최초 공개했다. 골프 R은 320마력의 힘을 내는 엔진을 탑재해 골프 역대 라인업 중 가장 강력한 모델로 출시됐다. 유럽에서는 지난 5일부터 사전계약이 시작됐다.

신형 골프 R에는 폭스바겐 최초로 R-퍼포먼스 '토크 벡터링' 시스템이 결합된 새로운 사륜구동 시스템이 탑재될 예정이다. 8세대 신형 골프를 기반으로 탄생한 이번 신형 골프 R은 스포츠카로서 골프의 잠재력을 부각시켰다.

전 세계적으로 3500만대 이상 판매된 골프는 이번 신형 R 버전 모델 추가로 90마력(66kW)부터 최대 320마력까지의 출력 범위를 갖추게 됐으며, 파워트레인도 가솔린(TSI), 혁신적 트윈 도징 시스템이 적용된 디젤 (TDI), 천연가스(TGI), 48V 마일드 하이브리드 시스템(eTSI), 플러그인 하이브리드 모델 등 다양하게 선보인다.

신형 골프 R은 현재까지 출시된 골프 파생 모델 중 가장 강력한 퍼포먼스를 내는 모델이다. 제로백(정지상태에서 시속 100km까지 이르는 시간)이 4.7초이며 최고 속도는 전자적으로 제한된 상태에서 250 km/h에 이른다.

R-퍼포먼스 패키지를 옵션으로 선택할 경우 최고 속도를 270km/h까지 높일 수 있다. 42.8kg·m에 이르는 강력한 최대 토크, 최첨단 구동 기어, 동급 최고 수준의 사륜구동 시스템 등 최신 기술들이 더해져 새로운 수준의 드라이빙 성능을 제공한다.

골프 R에는 새로운 사륜구동 시스템이 탑재돼 극강의 민첩성과 드라이빙의 즐거움을 제공한다. R 퍼포먼스 토크 벡터링이 적용된 사륜구동 시스템은 주행 환경과 설정에 따라 4개의 구동 휠에 가변적으로 엔진 출력을 분배하는 제어 센터의 역할을 한다. 단순히 후륜에 출력을 배분하는 것이 아니라 양쪽 후륜에 각각 최적화된 구동력을 전달하여 코너링 시 차량의 민첩성을 크게 높일 수 있다.

세계 최초로 탑재되는 VDM(Vehicle Dynamics Manager)는 전자식 차동 제한장치(XDS) 및 어댑티브 섀시 컨트롤 (DCC)과 같은 다른 기어 시스템과 연결된다. 서로 다른 시스템들이 긴밀하게 통합한 덕분에, 새로운 골프 R은 최적의 구동력과 정교한 핸들링을 제공한다.

