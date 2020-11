[아시아경제 금보령 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 161,500 전일대비 4,500 등락률 -2.71% 거래량 59,650 전일가 166,000 2020.11.06 11:05 장중(20분지연) 관련기사 CJ대한통운, 3Q 영업익 925억원…전년비 4.3%↑CJ대한통운-굿네이버스, '사회적 경제 활성화' 해외물류 지원네이버, 호실적 딛고 다시 뛸 채비…고공행진 시작할까 close 은 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 대비 4.3% 증가한 925억3700만원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2조7745억200만원으로 5.8% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr