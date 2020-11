보험금 미지급 구실로 의료자문 악용? 보험사 "0.03% 불과"(종합)

의료자문제도 부실 논란

김병욱 의원, 국감 지적

보험업계 "일부 사례 부각"

[아시아경제 오현길 기자] 보험사가 보험금을 공정하게 지급하기 위해 도입한 의료자문제도가 부실 논란에 휩싸였다. 보험사가 의사와 짜고 의학적 지식이 부족한 가입자를 상대로 보험금을 주지 않으려고 제도를 악용한다는 비난이 일면서다.

보험사들은 최근 의료자문 후 보험금을 지급하지 않는 부지급율이 개선되고 있는데 극히 일부 미지급 사례만 부각되고 있다며 억울함을 호소한다.

6일 보험업계에 따르면 생명보험사들이 올해 상반기 실시한 의료자문건수는 모두 9878건이다.

전분기 대비 919건(8.5%) 감소했다. 전체 보험금 청구건수 577만8687건 중 의료자문을 진행한 비율은 0.17%에 그쳤다.

의료자문 후 보험금을 지급하지 않은 건수는 1968건, 일부만 지급한 건수는 3821건이다. 전체 보험금 청구 규모와 비교하면 각각 0.03%, 0.06%에 불과하다.

손해보험사도 상반기 기준 전체 보험 청구 2494만5560건 가운데 2만1614건(0.08%)에 대해 의료자문을 실시, 전년 하반기 2만6580건 보다 18.6%나 줄었다. 의료자문을 받은 청구건 중 682건에 대해서만 보험금 지급을 하지 않았다.

현재 보험사는 가입자가 보험금을 청구하면 사고조사를 거쳐 의학적 판단을 구하기 위해 의료자문을 시행할 수 있다.

하지만 최근 보험사가 의료자문을 악용하고 있다는 비판이 잇따라 제기됐다. 김병욱 더불어민주당 의원은 지난달 열린 국회 국정감사에서 최근 3년 내 의료자문제도를 통한 부지급 비율이 최대 79%에 달한다고 지적했다.

그러면서 김 의원은 ▲ 의료자문제도의 요건 정비 및 강화 ▲의료자문 동의 절차 관련 설명 의무 강화 ▲공신력 있는 의료감정 시스템 구축 ▲자문의 및 자문기관 정보공개 등 생보사 및 손보사의 의료자문제도 개선을 주장했다.

한 소비자단체는 보험사들이 연간 3만건이 넘는 의료자문을 실시, 이중 38%가 보험금을 부지급하거나 삭감 지급한다고 주장했다. 최근엔 독립손해사정법인들까지 보험사 의료자문이 악용될 수 있다며 자신들의 영업에 활용하는 사례도 등장했다.

전문의학회와 협약, 의료자문 공정성 높여

반면 보험업계는 불가피한 적법한 절차를 일부 사례를 확대하거나 통계를 왜곡시키면서 곡해하고 있다고 반발한다.

보험사 한 관계자는 "전체 보험금 청구 건수 중에 의료자문을 진행하는 비율이 낮다는 것은 그만큼 선별적으로 의료자문이 이뤄지고 있다는 것"이라며 "의사에게 자문을 구하는 경우는 과잉진단이나 보험사기가 의심되는 사례에 해당하기 때문에 부지급율이 높을 수 밖에 없다"고 반박했다.

제도적으로 의료자문의 공정성을 높이기 위한 방안도 확대되는 모습이다. 생명보험협회는 지난해부터 대한도수의학회(3월), 대한정형외과학회(10월) 등과 업무협약을 체결, 공정하게 선정된 전문의를 통해 의료자문을 받을 수 있도록 하는 절차를 도입했다.

금융감독원도 소비자가 보험사가 실시한 의료자문 결과에 대해 이의를 제기할 수 있도록, 재심의 등 피해구제 절차 안내를 의무화하는 방안을 시행할 계획이다.

보험회사가 의료자문을 구해 보험금 지급을 거절하거나 감액할 경우, 자문 결과 등을 반드시 소비자에게 고지하도록 한 작년 감독규정 개정의 후속 조치다.

금감원은 “제3의료기관 자문의뢰 절차에 대한 설명을 의무화함으로써 이를 지키지 않았을 경우 설명 의무 위반으로 제재를 가할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

생보협회 관계자는 "검증과정 없이 의료기관가 짜고 보험금을 청구하는 부정사례를 적발하기 쉽지 않은 만큼 의료자문제도는 소비자 보호 측면에서도 불가피한 측면이 있다"면서 "전문의학회를 통해 풍부한 자문의 풀을 구성해 공정성을 키워나가도록 노력하겠다"고 말했다.

