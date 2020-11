최악의 자동차보험 손해율 살린 코로나? "연말까지 안정세 간다"

코로나19 여파 여전

교통량 감소세 긍정적

[아시아경제 오현길 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 자동차보험 손해율 안정세가 길어지고 있다.

7일 손해보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험 등 주요 4개 손해보험사의 10월 자동차보험 손해율(가마감)은 84~86.3%를 기록했다.

이는 전월 4개사 손해율 84.4~87%에 비해 소폭 상승한 것이지만 지난해 같은기간 평균 손해율(97.7%)과 비교하면 12.5%포인트나 낮아졌다.

회사별로 삼성화재가 자동차보험 손해율이 86.3%를 기록했으며, 현대해상 84%, DB손보 85.5%, KB손보 85%로 집계됐다.

1~10월 누적 손해율도 지난해보다 개선됐다. 삼성화재는 84.9%, 현대해상 84.6%, DB손보 84.1%, KB손보 83.9%로 전년 대비 약 5~6%포인트 하락했다.

최근 코로나19 지역감염이 이어지고 있어 올 연말까지 이러한 분위기가 이어질 것으로 손보업계는 예상하고 있다. 지난해 11~12월 빅4 손보사의 자동차보험 손해율은 모두 100%를 넘긴 바 있다.

손보업계 관계자는 "코로나19 여파가 이어지면서 장거리 운전이나 외출이 줄어들면서 교통량이 크게 늘어나지 않고 있다"며 "이러한 추세가 연말까지 이어진다면 손해율 관리에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 설명했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr