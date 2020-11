G9, 몰테일 등 해외직구 라인업 강화…40만원 쿠폰도 한 번 더

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아가 운영하는 트렌드라이프 쇼핑사이트 G9(지구)가 연중 최대 쇼핑축제 ‘빅스마일데이’ 행사에 해외직구 라인업을 강화한다고 5일 밝혔다. 몰테일 등 해외직구 브랜드사와 스폰서쉽을 맺어 상품 경쟁력을 강화하고, 최대 40만원 빅스마일데이 할인쿠폰도 추가 제공한다.

빅스마일데이는 G9와 함께 G마켓, 옥션이 11월 12일까지 동시에 진행하는 행사다. 특히 G9는 해외직구를 포함한 전 상품이 무료배송 되고, 해외직구의 경우 관부가세가 포함된 할인가에 선보이기 때문에 직구족의 유입이 상대적으로 큰 편이다. 이에 빅스마일데이를 오는 8일까지 ‘Big2’기간으로 구분하고, 해외직구 라인업을 더욱 확대했다.

우선, 인기 상품을 특가에 내놓는 Big2 ‘빅딜’ 추천 상품으로 디지털·가전 상품과 식품·마트 상품을 선보인다. 뷰티·리빙 제품으로는 ‘이니스프리 보습탄력 BEST’, ‘뉴 레가토 4인 리클라이너 소파 양면형’ 등을 엄선했다. ‘구찌 월렛 외 명품 잡화’, ‘오닉스 포크3 이북리더기’, ‘마샬 스탠모어1 블루투스 스피커 블랙’ 등 해외직구 상품도 빅딜에서 만나볼 수 있다.

빅스마일데이 행사 속 ‘해외직구 프리 블랙프라이데이 특가’ 코너도 마련했다. 빅스마일데이 전용 할인쿠폰도 추가 제공한다. 이베이코리아의 프리미엄 멤버십 ‘스마일클럽’에게 제공하는 ‘20% 할인쿠폰’은 최대 40만원 쿠폰, 최대 3만원 쿠폰, 최대 1만원 쿠폰 등 총 3종이다. 일반회원은 최대 5000원까지 할인되는 ‘15% 쿠폰’을 제공한다. 지난 11월1일 해당 쿠폰을 다운로드 받은 고객도 추가 다운로드 가능하다. 필립스, 다이슨, SK매직, 발뮤다 등 인기 브랜드 별로 최대 30% 캐시백 혜택도 이어진다.

이충헌 G9 사업부문 부문장은 “연말 쇼핑 시즌을 맞아 G9 빅스마일데이에서는 다양한 해외직구 상품이 인기를 끌고 있다”며 “직구 쇼핑을 즐기기에 최적화된 G9의 간편한 UI와 편리한 서비스 뿐만 아니라 이번 빅스마일데이에 참여한 빅브랜드와의 협업을 통해 행사가 끝날 때 까지 해외직구 경쟁력을 강화해 나갈 예정”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr