포항 용한리 해변, '서핑 명소'로 재탄생한다 … 경북도 20억 투입

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 내년까지 총사업비 20억원을 투입해 포항시 흥해읍 용한리 해변을 국내 서핑(파도타기) 명소로 육성한다고 6일 밝혔다.

포항 용한리 해변은 겨울철 파도가 좋아 서퍼들 사이에서는 서핑에 적합한 지역으로 알려져 있다. 일명 '신항만'으로 불리는 경북의 유명 서핑지이다. 용한리 해변은 방파제의 측면 부분에 형성돼 있어 서퍼들의 서핑 장면을 사진에 담기 용이하며, 동행한 가족 및 일행들이 관람하기에도 적합한 여건을 가지고 있다.

그간 용한리 해변은 이런 명성과 걸맞지 않게 편의시설 부족으로 이용자들로부터 많은 민원을 샀다. 이에 따라 경북도는 포항시와 협력해 내년까지 샤워장, 탈의실, 화장실, 홍보 조형물, 쉼터 등 편의시설을 설치해 서퍼들의 불편사항을 해소할 계획이다.

김성학 경북도 해양수산국장은 "서퍼 비치의 측면에 있는 방파제에 조명을 설치해 야간에도 서핑이 가능하도록 할 계획"이라며 "용한리 해변에서 국제 서핑 페스티벌을 개최해 국제적인 서핑 명소로 발전시키고 경북 동해안 해양레저관광 활성화로 이어지게 할 방침"이라고 전했다.

