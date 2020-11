LG유플러스, 대학정보화 심포지엄서 '온라인강의' 해법 제시

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,950 전일대비 100 등락률 +0.84% 거래량 791,756 전일가 11,850 2020.11.06 10:00 장중(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 뉴비즈 사업 날개…3분기 영업이익 전년比 20%↑(종합)LG유플러스, 전통시장 소비 촉진 온라인5일장 운영LG유플러스, 프로야구 포스트시즌 8K 생중계 '소셜VR' 선봬 close 가 6일 서울 코엑스에서 열리는 '2020 대학정보화 심포지엄'에 참여해 200여개 대학 관계자를 대상으로 '손쉬운 온라인강의 도입과 효율적인 운영 방법'을 발표한다.

한국대학정보화협의회가 주최하는 대학정보화 심포지엄은 전국 대학 정보통신 관련 기관장 및 관리자와 업계 관계자들이 모여, 각 분야의 연구결과와 상호협력 등을 논의하는 자리다.

LG유플러스는 이번 심포지엄에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 비대면 온라인강의가 급속히 확산되면서 대학에서 겪는 다양한 어려움과 이를 해결하기 위한 효율적인 시스템 구축 방법을 소개한다.

이 중에서도 'U+대학 온라인강의 패키지'를 활용해 정보화 시스템을 혁신하는 방법을 강조한다. 또 LG유플러스는 행사장내 별도의 부스를 마련해 참석자들이 실시간 온라인 강의를 체험해볼 수 있도록 하고 IT전문가와의 상담 기회도 제공한다.

LG유플러스는 이번 심포지엄 참여와 함께 연말까지 U+실시간 온라인강의 서비스의 이용 금액을 20% 할인해주는 프로모션도 진행한다. LG유플러스 관계자는 "많은 대학에서 온라인강의 환경을 손쉽게 구축할 수 있도록 상품을 고도화하고 다채로운 혜택을 지속적으로 제공할 예정"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr