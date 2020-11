하나銀, 기계산업 중소기업에 비대면 수출금융 상담 서비스

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행은 국내 기계산업 온라인 플랫폼을 운영 중인 코머신과 업무 제휴를 체결하고 수출금융 프로그램을 지원한다고 6일 밝혔다.

이번 제휴는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 해외 수출에 어려움을 겪고 있는 기계산업 분야 중소기업 지원하기 위해 마련됐다.

하나은행은 수출기업의 유동성 및 외환거래, 경영 전반 등의 지원을 위해 ▲위드론 수출금융 ▲하나원큐 FX 트레이딩 시스템 ▲수출금융 컨설팅 서비스 등을 비대면 전문 상담 채널인 원큐 금융상담 서비스를 통해 지원키로 했다.

이 원큐 금융상담 서비스 는 24시간 전국 어디서나 모바일, 인터넷, 전화 등의 비대면 채널로 상담 신청하는 손님에게 영업점 방문 없이도 전담 직원이 직접 맞춤형 금융 상담을 제공하는 온·오프라인 연계(O2O) 서비스다.

하나은행 관계자는 “앞으로도 다양한 금융 패키지 프로그램 지원을 위한 비대면 금융상담 서비스를 선보이겠다”고 밝혔다.

