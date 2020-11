쿠팡, '빼빼로 데이' 맞아 스위트샵 테마관 오픈

11일까지 다양한 스위트푸드·홈파티 선물 등 최대 35% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 '빼빼로데이'를 맞아 오는 11일까지 간식과 초콜릿, 과자 등 선물을 한자리에 모아 선보이는 테마관을 오픈 했다고 6일 밝혔다.

쿠팡은 이번 테마관을 통해 다양한 테마별로 상품을 구매할 수 있게 했다. 허쉬, 해태제과, 켈로그, 츄파춥스, 오리온, 킷캣 등 유명 브랜드의 상품을 만나볼 수 있는 브랜드관을 마련해 소비자들의 쇼핑 편의성도 높였다.

로켓와우 회원을 대상으로 특별한 할인혜택도 마련했다. 이번 행사 기간 동안 6개의 대표 상품을 최대 35% 할인된 금액으로 판매한다. 일부 품목에 대해 즉시 할인과 쿠폰 할인 혜택을 중복 제공하는 '초콜릿 브랜드데이 원데이 특가' 행사도 마련했다. 7일까지 진행되는 원데이 특가를 통해 고객들은 일별로 허쉬, 빼빼로 등 상품을 할인가에 구매할 수 있다.

윤혜영 쿠팡 리테일 부사장은 "빼빼로, 초콜릿, 과자 등을 찾는 고객들이 늘어나고 있는 가운데 다양한 브랜드의 상품을 혜택과 함께 제공하기 위해 이번 테마관을 마련하게 됐다"고 말했다.

