[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 공기청정기 '뉴히어로' 출시 기념 렌털료 할인 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다. 신규 렌털 고객을 대상으로 이달 30일까지 진행되며, 의무사용 5년 기준 최대 5개월 렌털료 면제 또는 매월 4000원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

가수 임영웅이 모델인 '청호 뉴히어로 공기청정기'는 지난달 23일 출시된 신제품으로, 바닥 공기부터 집중 관리해야 실내 공기질이 개선된다는 콘셉트로 개발됐다. 바닥으로부터 약 10㎝ 공간을 두고 하부 흡입이 가능한 구조로 설계됐으며 360도 전 방향에서 흡입이 가능한 원통형 구조로 공기청정 효율을 극대화했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr