[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 오후 6시30분(한국시간 오전 8시30분)에 백악관에서 브리핑을 예고했다.

백악관측은 브리핑 내용에 대해 언급하지 않았다. 트럼프 대통령은 3일 대선 직후 심야에 브리핑을 한후 공개석상을 모습을 드러내지 않고 이날까지 트위터와 성명을 통해 우편투표 사기와 자신의 승리, 선거 소송을 주장해왔다.

한편 이날 브리핑 직전, 트럼프 대통령의 큰아들 도널드 트럼프 쥬니어는 트위터에 "미국의 미래를 위해 가장 좋은 일은 트럼프 대통령을 위해 이번 선거의 사기와 속임수에 대해 완전한 전쟁을 시작하는 것"이라고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr