[클릭 e종목]"현대백화점, 3분기 실적 백화점·면세 선방"

하이투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 8만4000원 제시…5일 종가 6만1600원

[아시아경제 금보령 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 61,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,900 2020.11.06 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-5일명품 아웃렛·쇼핑몰도 '역발상'…아이들·반려견 놀이터 비중 절반↑[르포]칼바람에도 북적…'현대프리미엄아울렛 스페이스원' 첫날 풍경 close 의 3분기 실적을 두고 백화점과 면세 모두 선방했다는 분석이 나왔다.

6일 하이투자증권에 따르면 현대백화점의 3분기 실적은 매출 6623억원, 영업이익 447억원이다. 전년과 비교하면 매출액은 24.5% 증가했고, 영업이익은 26.5% 감소했다. 하준영 하이투자증권 연구원은 "영업이익이 시장기대치 325억원을 상회했다"며 "당초 우려와 달리 백화점사업 부문 매출이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산의 여파에서 빠르게 회복됐기 때문"이라고 설명했다.

백화점사업 부문은 코로나19의 2차 확산으로 8월 말 매출이 급감했으나 9월부터 빠르게 회복된 것으로 나타났다. 특히 백화점뿐만 아니라 프리미엄 아울렛 매출도 회복되면서 코로나19의 1차 확산시기였던 지난 2~3월과는 다른 모습을 보여줬다. 하 연구원은 "소비자들이 코로나19에 익숙해지면서 나타난 현상이라는 판단"이라며 "향후 코로나19 재확산이 발생하더라도 백화점 매출은 단기 충격 이후 빠르게 회복될 것으로 예상한다"고 말했다.

면세점은 동대문점, 인천공항 점 등 신규점포 오픈으로 매출이 전년보다 158.2% 증가했다. 또한 3분기 영업적자가 118억원으로 지난해 3분기 영업적자 171억원에 비해 줄어들었다. 하 연구원은 "동대문점 오픈으로 바잉파워를 확보했고 수수료율도 지난해 대비 감소했기 때문"이라며 "동대문점이 빠르게 자리를 잡으면서 이러한 추세는 4분기에도 이어질 전망"이라고 분석했다.

하이투자증권은 현대백화점에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 8만4000원을 제시했다. 지난 5일 종가는 6만1600원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr