중부발전-경기도, 중기 온실가스 감축 MOU…"10년간 20만t 감소"

[아시아경제 김보경 기자] 한국중부발전과 경기도는 5일 경기섬유산업연합회, 한국아스콘공업협동조합, JG코퍼레이션과 함께 온실가스 감축과 청정연료 전환을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약은 중부발전의 중소기업 상생형 온실가스 감축사업 및 배출권거래시스템을 활용해 경기도에서 추진 중인 벙커C유 사용 시설의 액화천연가스(LNG) 연료 전환을 활성화하는 데 목적을 뒀다.

중부발전은 참여기업에게 정부 인증 컨설팅부터 배출권 구매까지 지원해 속도감 있게 사업을 추진할 계획이다. 사업 완료 후 10년 동안 온실가스 약 20만t을 감축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

박형구 중부발전 사장은 "지자체·중소기업과 함께하는 청정연료 전환 및 고효율 기기 교체 사업에 지난 2년간 30억원을 투자해 온실가스 14만t 감축이 가능한 시설을 구축했다"며 "앞으로도 친환경 저탄소 사회 구현에 앞장서는 에너지 공기업으로서의 역할을 다할 것"이라고 밝혔다.

