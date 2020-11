'구명조끼 역할' 오리털 점퍼, 저수지에 빠진 할머니 살렸다

과거에도 비슷한 사례 있어

[아시아경제 김봉주 기자] 저수지에 빠진 70대 할머니가 입고 입던 오리털 점퍼 덕분에 무사히 생명을 건졌다.

4일 채널A '뉴스A'는 전날 경북 경주서 저수지에 빠진 여성(75)이 구조대가 올 때까지 입고 있던 오리털 점퍼 덕에 물에 떠 있었다고 보도했다.

채널A에 따르면, 해당 여성은 동네 산책을 나왔다가 발을 헛디뎌 저수지에 빠졌다.

하지만 할머니는 구조대가 도착할 때까지 물 위에 떠 있었다.

앞서 지난 2016년 12월 낙동강에 빠졌던 20대 남성과, 2017년 12월 부산 수영강에 빠진 30대 남성도 입고 있던 오리털 점퍼의 부력으로 목숨을 구한 바 있다.

물에 빠졌을 때 오리털 점퍼가 제대로 공기주머니 역할을 하면 최대 10분까지 물에 떠 있을 수도 있다는 실험결과도 있는 것으로 전해졌다.

다만 점퍼의 재질이 물을 빨리 흡수하는 소재라면 오히려 위험해질 수도 있다고 채널A는 설명했다.

