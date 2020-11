코웨이, 3Q 영업이익 1686억…전년 比 20.2%↑

CS닥터노조 파업 등 여파로 국내 사업 5.1% 감소

해외사업 부문 46.7% 증가로 분기실적 견인

[아시아경제 김철현 기자] 코웨이(대표 이해선)는 올 3분기 경영 실적을 집계한 결과 매출액은 전년 동기 대비 5.4% 증가한 8004억원을 기록했다고 4일 밝혔다. 영업이익과 당기순이익은 지난해 같은 기간보다 각각 20.2%, 5.5% 증가한 1686억원, 1168억원을 기록했다. 3분기 누적 매출액은 2조3748억원, 영업이익은 4766억으로 전년 동기 각각 6.8%, 15.2% 증가했다.

국내 환경가전사업 실적은 서비스 조직인 CS닥터의 총파업과 코로나19 재확산 등 어려운 대내·외 환경적 영향으로 감소했다. 매출액은 전년 동기 대비 5.1% 감소한 5074억을 기록했으며, 렌탈 판매량 역시 전년 동기 대비 26.6% 감소한 28만5000대를 기록했다. 이런 영향으로 국내 렌탈 계정은 1만1000대 순감했다. 하지만 아이콘 정수기 등 혁신 제품들이 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있어 4분기에는 실적 반등을 이룰 수 있을 것으로 코웨이는 기대했다.

국내에서는 주춤했지만 해외사업 부문 실적이 성과를 내며 실적 상승을 견인했다. 코웨이의 3분기 해외 사업 매출액은 주요 해외 법인 순항 및 해외 거래선 다각화 노력 등에 힘입어 전년 동기 대비 46.7% 증가한 2713억원을 기록했다. 말레이시아 법인은 공격적인 영업활동과 마케팅 등을 통해 코로나19 속에서도 고성장을 이어갔다. 말레이시아 법인의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 33.8% 증가한 1788억원을 달성했다. 미국 법인 매출액은 공기청정기 판매 증가 등의 영향으로 전년 동기 대비 130.7% 증가한 518억원을 기록했다.

코웨이의 2020년 3분기 기준 국내외 총 계정 수는 국내 계정 순증은 감소했으나, 말레이시아 등 해외법인의 성공적인 계정 순증에 힘입어 전년 동기 대비 47만 계정이 늘어난 810만 계정으로 성장세를 이어갔다. 이해선 코웨이 대표는 "3분기에 CS닥터 총파업, 코로나19 재확산 영향이 국내 사업에 큰 어려움을 줬다. 이를 해외 사업의 성장세가 만회해 매출과 당기순이익 등 주요 경영지표에서 소폭의 성장세를 이어갈 수 있었다"며 "최근 코웨이는 신규 CI를 공개하고, 아이콘 정수기처럼 세상에 없던 혁신 제품을 출시하는 등 '뉴 코웨이'로 거듭나기 위해 노력하고 있기에 앞으로가 더욱 기대되는 기업이 될 것"이라고 말했다.

