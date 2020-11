태영호 "北 김정은, 트럼프 당선 바라지만 바이든 가능성 높게 봐"

지난 美 대선 때 북한 반응 비교

[아시아경제 김수완 기자] 북한 외교관 출신인 태영호 국민의힘 의원은 김정은 북한 국무위원장이 미국 대통령 선거와 관련해 조 바이든 민주당 후보 당선 가능성을 높게 보고 있을 것이라 분석했다.

태 의원은 3일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "최근 몇 주간 북한 반응과 지난 트럼프 대 힐러리 간에 맞붙었던 미국 대선 때 북한의 반응을 비교해 보면 북한의 속내를 짐작할 수 있다"며 이같이 말했다.

태 의원은 이같은 분석 배경에 대해 "바이든이 지난달 22일 마지막 토론에서 김정은을 3차례 '불량배'(thug)라고 불렀으나 북한은 현재까지도 아무런 반응을 하지 않고 있다"며 "지난해 11월 바이든의 불량배 언급에 조선중앙통신이 '미친개는 한시바삐 몽둥이로 때려잡아야 한다'고 맹비난한 것과 대조된다"고 설명했다.

이어 "북한이 최고 존엄에 대해 모독하면 즉시 반박 성명을 내거나 외교적인 항의를 해왔던 점을 감안하면 이번 침묵은 매우 이례적"이라며 북한이 바이든 당선 이후를 고려해 상황관리 중이라고 분석했다.

그러면서 "트럼프 재선 가능성이 높았던 지난 7월 김여정이 미국과의 대화 재개를 암시하는 글을 보내고, 10월 미국 방문도 계획했으나 현재는 트럼프에 대해 아무런 언급을 하지 않고 있다"는 점을 언급했다.

태 의원은 또 "북한은 바이든이 당선되더라도 바로 협상을 할 수 있도록 바이든에 대한 부정적인 반응을 삼간 채 선거 결과에 촉각을 세우고 있다"며 "북한은 새롭게 등장할 미 행정부에 '미국이 다시 전략적 인내 전략으로 나서더라도 중국의 지원을 통해 충분히 버틸 수 있다'는 시그널을 보내고 있다"고 주장했다.

끝으로 그는 "김정은은 미국이 트럼프와 바이든 중 누가 당선되더라도 중국과의 신냉전을 벌일 것으로 예측되면서 중국을 이용하여 미국이 자신과의 핵 협상에 나설 수밖에 없도록 압박하고자 하는 것으로 보인다"고 예상했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr