[아시아경제 이기민 기자] 이건희 삼성 회장의 빈소가 마련됐던 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 나왔다.

4일 중앙방역대책본부(중대본)은 "지난달 26일 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장 1층 로비, 출입구 야외 취재진·방문자는 가까운 보건소 선별진료소에서 검사를 받길 바란다"고 긴급재난문자메시지를 발송했다.

삼성서울병원 장례식장에는 지난달 25일부터 나흘간 이건희 삼성그룹 회장 빈소가 차려졌다. 26일 이 회장의 빈소를 조문한 정·재계 인사들은 코로나19 검사를 받을 것으로 전망되면서 일정 차질이 불가피할 것으로 보인다.

앞서 지난달 26일 빈소 현장을 취재한 한 기자가 지난 2일 코로나19 확진 판정을 받았다. 이어 서울시 출입 기자 등 2명이 3일 추가로 확진 판정을 받으면서 서울시 기자실이 폐쇄됐다.

