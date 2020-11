한국회계학회, 5일 사회적가치 측정 포럼 개최

사회적 가치 측정 문제 토론

[아시아경제 박지환 기자] 한국회계학회는 학회 내 미래회계위원회와 사회적가치회계위원회 공동주관으로 사회성과측정포럼(SMF)를 5일 전경련 회관에서 개최한다고 4일 밝혔다.

이번 포럼의 개최 배경은 국내외에서 기업의 지속가능성이 경제적 가치 창출만으로는 한계에 이르러 CSR(사회적 책임)과 CSV(공유가치창출)에 이어 사회적 가치에 대한 논의가 주주 자본주의에서 이해관계자 자본주의로까지 확대되고 있기 때문이다. 특히 국내에서는 21대 국회의 제1호 법안으로 '공공기관의 사회적 가치 실현에 관한 기본법안'이 발의됐으며 그 중요성이 더욱 커지고 있는 상황이다.

하지만 사회적 가치에 대한 논의는 '측정'의 문제를 해결하지 않고서는 실질적으로 적용하기 어렵다는 게 전문가들의 공통된 지적이다. 한국회계학회는 2017년부터 사회적 가치 창출활동에 따른 사회성과를 정보로서 측정해 전달하기 위한 연구를 진행해 왔다.

이날 포럼에서는 김종현 한양대 교수가 '이해관계자 중심 통합 재무제표의 개념체계 측정 및 보고'를 주제로 발제자로 나선다. 이후 토론에서는 정도진 중앙대 교수를 좌장으로 학계는 물론 재계, 회계업계 등 각계 전문가들의 열띤 토론이 이어질 예정이다.

정도진 교수는 "최근 사회적 가치의 중요성이나 측정 필요성에 대한 인식은 충분히 전파됐다"며 "이제는 선언적이고 막연한 사회적 가치에서 구체적으로 사회적 가치를 어떻게 측정하고, 이를 어떻게 경제적 가치와 통합해 보고할 것인지에 대한 논의와 연구가 필요하다"고 밝혔다.

