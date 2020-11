카카오게임즈 3Q 매출 1505억…분기 최고 실적(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 3분기 매출 1505억원, 영업이익 212억원을 기록했다.

카카오게임즈는 4일 상장 이후 첫 실적 발표에서 역대 최대 분기 실적을 달성했다고 밝혔다. 매출액은 전년 대비 54% 증가했고, 영업이익은 전년 대비 178% 늘었다.

모바일 게임 부문은 895억원을 달성했다. 특히 지난 7월 국내를 비롯해 글로벌 230여개국에 정식 출시한 '가디언테일즈'가 호실적을 견인했다. 가디언테일즈는 카카오게임즈가 모바일 글로벌 서비스를 본격화한 첫 게임으로, 전체 누적 가입자수 550만명을 돌파했다. 카카오게임즈 관계자는 "국내, 대만, 동남아시아 지역에서 유의미한 성과가 나고 있다"면서 "주 타깃인 북미 시장에서의 성과를 기대하고 있다"고 설명했다.

PC온라인 게임 부문은 439억원의 매출을 기록했다. 자회사 카카오VX와 신사업 매출로 구성된 기타 매출은 골프 수요 확대에 따라 171억원의 매출을 기록했다. 전년 대비 14%, 전분기 대비 7% 증가한 수치다.

카카오게임즈는 다음달 10일에는 다중접속역할수행게임(MMORPG) '엘리온' 출시를 앞두고 있다. '엘리온'은 크래프톤이 개발하고 카카오게임즈가 서비스하는 PC온라인 대작이다. 내년에는 모바일 MMORPG '오딘'도 출시할 계획이다.

카카오게임즈는 "PC온라인과 모바일에 걸친 막강한 플랫폼과 탄탄한 퍼블리싱 역량을 비롯해 자체 개발력까지 갖추면서 각각의 영역들을 끊임없이 확장해 나가고 있다"며 "신사업 영역과 골프 및 가상·증강현실(VR·AR) 콘텐츠 개발 사업을 진행, 새로운 성장 동력을 확보하며 탄탄한 사업 역량을 구축해 나가고 있다"고 말했다.

신작 '엘리온' 등에 대한 기대감으로 증권가는 올해 카카오게임즈의 매출액을 전년대비 29.5% 증가한 5060억원으로 내다보고 있다. 영업이익의 경우 146.4% 성장한 860억원을 기록할 전망이다. 남궁훈 카카오게임즈 대표는 이날 컨퍼런스콜에서 "상장 이후 카카오게임즈를 보다 안정적이고 장기적인 수익 구조를 가진 회사로 만들어나갈 것"이라면서 "더 적극적이고 다양한 전략을 펼쳐 글로벌 게임회사로 성장하겠다"라고 밝혔다.

